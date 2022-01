Marcelo apela ao diálogo para resolver conflito entre Ucrânia e Rússia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma que Portugal defende a via diplomática, no quadro da União Europeia, na abordagem ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

"A posição portuguesa é muito clara, que é tentar, tentar, tentar a via diplomática, não a deixar esgotar, porque é preferível a democracia a qualquer tipo de solução", disse aos jornalistas, depois de ter votado para as legislativas, em Celorico de Basto, no distrito de Braga.

O Chefe do Estado reforçou a importância de "prosseguir esse esforço, no caso português, no quadro da União Europeia, também no quadro da NATO, mas mantendo sempre o diálogo com todas as realidades envolvidas e sabendo quais são as questões que estão em jogo".

O Presidente anotou, por outro lado, que o país sente o problema "de uma forma dupla", porque tem "uma comunidade ucraniana em Portugal muito grande".

Portanto, sinalizou, "isso exige paciência, exige acampamento minuto a minuto", nomeadamente do novo governo que sair das eleições de hoje.