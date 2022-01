Ucrânia. Macron e Putin conversam por telefone esta sexta-feira

O presidente da França, país que preside atualmente ao Conselho da União Europeia (UE), vai esta sexta-feira conversar via telefone com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em mais um esforço para tentar desanuviar a tensão sobre a Ucrânia.

A conversa telefónica entre Macron e Putin ocorre numa altura em que a “bola” está do lado de Moscovo, depois de os Estados Unidos da América (EUA) e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) terem respondido, por escrito, às exigências russas sobre a questão ucraniana.



A tensão atual deve-se à concentração de um grande número de tropas russas na fronteira com a Ucrânia nos últimos meses.



Os países ocidentais acusam a Rússia de pretender invadir novamente o país vizinho, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia, em 2014, e de alegadamente patrocinar, desde então, um conflito em Donbass, no leste da Ucrânia.



A Rússia nega, mas associa uma diminuição da tensão a tratados que garantam que a NATO não se expandirá para países do antigo bloco soviético.



No passado dia 19 de janeiro, durante um discurso no Parlamento Europeu, por ocasião da apresentação das prioridades da presidência francesa da UE, Macron defendeu que a Europa devia adotar muito em breve “uma nova ordem de segurança e estabilidade”, em articulação com a NATO, tendo em vista as relações com Moscovo e o desanuviamento das atuais tensões.



A conversa entre Macron e Putin acontece cerca de 48 horas depois de uma reunião em Paris que juntou representantes da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha, países que integram o chamado Formato Normandia.



Do encontro, que durou mais de oito horas, não saiu nenhum acordo sobre o conflito em território ucraniano, mas os representantes prometeram novas negociações nas próximas duas semanas na capital alemã, Berlim.