Bruxelas exige ao WhatsApp que informe melhor utilizadores da UE sobre novos termos

A Comissão Europeia exigiu hoje ao WhatsApp, serviço digital de mensagens instantâneas, para "informar melhor" os seus utilizadores sobre a utilização dos seus dados pessoais, no seguimento de alterações feitas aos termos de serviço e de privacidade.

"Hoje, a Comissão Europeia e a rede de autoridades nacionais de consumidores enviaram uma carta ao WhatsApp, solicitando à empresa que esclarecesse as alterações que introduziu em 2021 aos seus termos de serviço e política de privacidade e assegurasse a sua conformidade com a legislação comunitária de proteção do consumidor", indica o executivo comunitário em nota à imprensa.

Em causa está um alerta emitido pela Organização Europeia do Consumidor, que reúne a Comissão e autoridades nacionais do consumidor, e é liderado pela Agência Sueca do Consumidor, visando o WhatsApp, detido pela "gigante" tecnológica Meta (empresa-mãe do Facebook), no qual é exigido que a empresa "explique como cumpre as suas obrigações ao abrigo da legislação comunitária de defesa do consumidor".

"As questões visam saber se é dada informação suficientemente clara aos consumidores sobre as consequências da sua decisão de aceitar ou recusar as novas condições de serviço da empresa, se as notificações do WhatsApp levam os consumidores a aceitar as novas condições e a política de privacidade e se os consumidores têm uma oportunidade adequada de se familiarizarem com as novas condições antes de as aceitarem", elenca a Comissão Europeia no comunicado.