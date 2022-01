Agência europeia aprova medicamento oral Paxlovid contra a Covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou, nesta quinta-feira, a autorização de comercialização condicional para o medicamento da Pfizer contra a Covid-19.

De acordo com o comunicado publicado no site da agência, a recomendação do comité de medicamentos para humanos refere-se ao antiviral oral Paxlovid, destinado a adultos que não precisam de oxigénio suplementar e que correm maior risco de doença grave.

“O Paxlovid é o primeiro medicamento antiviral administrado por via oral recomendado na União Europeia para o tratamento da Covid-19”, lê-se no comunicado.

Até agora, o medicamento não tinha autorização de uso na União Europeia, mas a agência admitia a sua utilização em pessoas não ventiladas, em risco de desenvolver doença grave.

O Paxlovid contém duas substâncias ativas – PF-07321332 e ritonavir – em dois comprimidos diferentes. O primeiro reduz a capacidade de multiplicação do SARS-CoV-2 no corpo e o segundo prolonga a ação do PF-07321332.