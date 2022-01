Tonga continua a receber ajuda humanitária. EUA doaram mais 2,22 milhões

Ajuda humanitária continua a chegar ao Tonga, dias após uma erupção vulcânica e um tsunami terem devastado o arquipélago do Pacífico. Segundo a Cruz Vermelha, as limpezas que decorreram no aeroporto, que se encontrava coberto de cinzas, fizeram com que os aviões conseguissem voltar a aterrar em segurança.

Segundo a agência Reuters, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) disse que, com os abastecimentos adicionais, o seu pessoal e voluntários têm conseguido intensificar as entregas de água potável e a criação de abrigos nas ilhas do país.

"Esta catástrofe abalou o povo do Tonga como nada que tenhamos visto na nossa vida", disse Sione Taumoefolau, secretária-geral da Cruz Vermelha do Tonga, numa declaração. "O tsunami dizimou casas e aldeias, mas nós já estamos a reconstruir no meio das cinzas".

A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) avançou que os Estados Unidos doaram mais 2,22 milhões de euros (2,5 milhões de dólares) em assistência humanitária.

O governo australiano disse, esta quarta-feira, que vai doar mais 1,3 milhões de euros (1,43 milhões de dólares) em financiamento humanitário ao Tonga, elevando o compromisso da Austrália até à data para 3 milhões de dólares.