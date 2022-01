Ucrânia. Biden refere "unanimidade total" com aliados europeus e NATO

Numa altura em que as principais potências a Ocidente procuram estratégias conjuntas face à tensão entre Rússia e Ucrânia, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, esteve em conferência por videochamada com aliados europeus.

"Tive uma reunião, muito, muito, muito boa. [Há] unanimidade total com todos os líderes europeus", declarou o chefe de Estado norte-americano aos jornalistas, na Casa Branca.



Joe Biden indicou que foram discutidos “esforços conjuntos para impedir mais agressões por parte da Rússia, como a preparação para impor elevados custos económicos à Rússia e reforçar a segurança no flanco leste" da NATO.





O encontro, que decorreu à distância, durou pouco menos do que uma hora e meia. Joe Biden esteve em contacto com a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, e secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, entre outros, para coordenar a resposta à crise na Ucrânia.





Na sequência dessa reunião por videoconferência, desde Londres, o gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson, informa que "os líderes concordaram com a importância da unidade internacional diante da crescente hostilidade russa".

Um porta-voz do chanceler alemão, Olf Scholz, alertou para “custos severos”, em caso de “qualquer agressão adicional” de Moscovo contra a Ucrânia.



A videoconferência decorreu depois de o Pentágono ter anunciado que colocou 8.500 militares em alerta máximo, face aos receios de uma invasão da Ucrânia pela Rússia.



Segundo o porta-voz do Pentágono, John Kirby, ainda não foi tomada nenhuma decisão final sobre mobilização de tropas, mas a ordem do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, procura garantir que os Estados Unidos estão prontos para dar uma resposta, no caso de a NATO decidir ativar uma força de reação rápida, "ou se outras situações se desenvolverem", depois de a Rússia ter mobilizado os seus militares junto à fronteira.