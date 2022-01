Covid-19. ECDC pede mudança de estratégia com gripe incluída

Mudar de estratégia e incluir a Covid-19 no grupo das outras doenças respiratórias é a recomendação do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), um organismo da União Europeia que tem como missão identificar as ameaças para a saúde humana decorrentes de doenças como a gripe aviária, a SARS, a SIDA e a Covid-19.

“O ECDC emitiu a orientação de vigilância da Covid-19 – Transição da vigilância de emergência para a vigilância de rotina de patógenos respiratórios em 18 de outubro de 2021, na qual incentiva os países a fazer a transição da vigilância de emergência para sistemas de vigilância mais sustentáveis e orientados por objetivos”, afirma o organismo à Renascença.

“Essa vigilância deve integrar a vigilância da Covid-19 com a vigilância da gripe e outros patógenos respiratórios”, acrescenta, sublinhando que “os atuais sistemas de vigilância da gripe não são suficientemente sensíveis e representativos para permitir a vigilância conjunta da Covid-19”.

Os países devem, portanto, “considerar expandir a cobertura de provedores sentinela para melhorar a sensibilidade e a recolha de amostras suficientes para caracterização adicional”, refere o ECDC na orientação emitida.

Se a recomendação for adotada por Portugal, poderá significar o fim dos boletins de situação diários da Direção-Geral da Saúde (DGS) para passar a haver uma atualização semanal.