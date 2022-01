Pelo menos 70 mortos em bombardeamento de prisão no Iémen

Pelo menos 70 pessoas foram hoje mortas num ataque aéreo contra uma prisão de Saada, bastião dos rebeldes Huthis no norte do Iémen, indicaram os Médicos Sem Fronteiras (MSF), numa comprovação da escalada da violência no país.

Previamente, Bachir Omarom, porta-voz do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICR) no Iémen, tinha-se referido a "mais de 100 mortos ou feridos", ao citar o balanço dos hospitais após o ataque cometido durante a noite e que não foi reivindicado no imediato, apesar de as suspeitas recaírem sobre a coligação liderada pela Arábia Saudita e que intervém no país desde 2015.

Os MSF, uma organização não governamental (ONG), também descreveram um "ataque horrível", e segundo indicou um porta-voz, o balanço de 70 mortos apenas se referia a um hospital de Saada. "Outros dois estabelecimentos receberam numerosos feridos e prosseguem as buscas nos escombros da prisão", acrescentou.

Durante a noite, a coligação dirigida pelos sauditas, que apoia as antigas autoridades iemenitas, flagelou a cidade portuária de Hodeidah (oeste), também controlada pelos rebeldes, o que provocou uma falha da internet em todo o país. Pelo menos três crianças foram mortas nestes ataques.