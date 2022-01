Biden anuncia recandidatura em 2024 com Kamala Harris para a vice-presidência

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai voltar a candidatar-se à presidência do país em 2024, e irá manter Kamala Harris como candidata a vice-presidente.



Referindo-se à primeira mulher e primeira afro-americana a chegar à vice-Presidência dos Estados Unidos, em conferência de imprensa convocada para assinalar o primeiro ano do seu mandato, Biden referiu: "Ela será a minha parceira de lista".

Kamala Harris "está a fazer um bom trabalho" na questão do acesso das minorias ao voto, destacou, apesar do Congresso ter bloqueado o seu projeto de lei sobre o assunto, e quando alguns analistas acreditam que o Presidente aumentaria as hipóteses de reeleição se escolhesse outra pessoa para o acompanhar na recandidatura ao cargo.

Joe Biden prometeu ainda que vai "sair com mais frequência" da Casa Branca para se encontrar e falar com os norte-americanos.

A luta contra a pandemia

Joe Biden assume como uma das suas prioridades erguer o país dos efeitos económicos e sociais trazidos pela pandemia.

Perante os jornalistas, reconheceu que a sua administração deveria ter aumentado o número de testes à Covid-19 nos tempos mais recentes e admitiu que a pandemia tem contribuído para uma situação de “fadiga”, nomeadamente com a chegada nova variante.