Morreu o ator francês Gaspard Ulliel aos 37 anos

O ator francês Gaspard Ulliel morreu hoje em Grenoble, França, aos 37 anos, na sequência de um acidente ocorrido na terça-feira numa estância de esqui nos Alpes franceses.

Segundo a imprensa francesa, o ator, duas vezes distinguido com os prémios César, estava hospitalizado em Grenoble com um traumatismo craniano, depois de ter perdido a consciência ao colidir com um outro esquiador em La Rosière, nos Alpes.

Gaspard Ulliel começou a trabalhar em televisão e cinema ainda na adolescência, somando desde então a participação em cerca de 50 produções, entre as quais o filme “Os fugitivos” (2003), de André Téchiné, que o tornou mais conhecido, aos 19 anos.

O ator entrou ainda, por exemplo, em “Um longo domingo de noivado”, de Jean-Pierre Jeunet, “Tão só o fim do mundo”, de Xavier Dolan, “9 Dedos”, de F.J. Ossang, e “Hannibal – A origem do mal”, de Peter Webber.

Em 2014, Gaspard Ulliel foi Yves Saint Laurent num filme de Bertrand Bonello.

Gaspard Ulliel entrou também na série da Marvel “Moon Knight”, que terá estreia em março na Disney+.