Macron propõe "nova ordem de segurança" europeia e faz referência a Fernando Pessoa

O Presidente francês defendeu esta quarta-feira que a Europa adote muito em breve "uma nova ordem de segurança e estabilidade", em articulação com a NATO, tendo em vista as relações com Moscovo e o desanuviamento das atuais tensões. Emmanuel Macron, que discursava no Parlamento Europeu, fez uma referência a Fernando Pessoa.



"Nas próximas semanas devemos conseguir levar a cabo uma proposta europeia para construir uma nova ordem de segurança e estabilidade. Devemos construí-la entre os europeus, depois partilhá-la com os nossos aliados no quadro da NATO, e posteriormente propô-la à Rússia para negociação", declarou Macron durante o seu discurso perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, para apresentar as prioridades da presidência francesa do Conselho da União Europeia (UE) no corrente semestre.

O chefe de Estado francês argumentou que a segurança do continente europeu "exige um rearmamento estratégico" da Europa "com poder de paz e equilíbrio, em particular no diálogo com a Rússia", diálogo esse que, sublinhou, tem defendido "há vários anos", pois considera que "não é uma opção", mas sim um dado incontornável.

"Precisamos deste diálogo. Nós, europeus, devemos coletivamente fazer as nossas próprias exigências e assegurar que elas sejam respeitadas", defendeu, preconizando um diálogo com Moscovo "franco e exigente face à desestabilização, interferência e manipulação".

Segundo Macron, a nova "ordem europeia" deve ser baseada em velhos princípios e regras, acordados "não contra ou sem, mas com a Rússia, há 30 anos".