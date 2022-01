Espanha. Incêndio faz cinco mortos em lar de idosos

Das pessoas transferidas para hospitais devido a intoxicação com o fumo, três encontram-se em estado grave , avança o jornal espanhol "El Mundo" .

As chamas começaram por volta da meia-noite e demoraram cerca de duas horas a ser controladas, disse o corpo de bombeiros no Twitter.

(1:27) Actualització incendi residència a Moncada. CICU informa que hi ha 5 persones mortes. S'ha traslladat a hospitals a 3 persones amb intoxicació greu i 8 amb intoxicació lleu.

De acordo com a agência Reuters, cerca de 70 residentes foram retirados do lar em Moncada, um subúrbio do norte da terceira maior cidade de Espanha.

A causa do incêndio no lar com 100 quartos está a ser investigada pelos bombeiros e polícia.

"As primeiras pistas, segundo o que me disseram, apontam para duas possibilidades: uma falha elétrica possivelmente ligada a uma garrafa de oxigénio ou negligência por parte de um residente que estava a fumar", disse o vereador e bombeiro Martin Perez Aranda à estação espanhola TV 24H.

Aranda disse ainda que a maioria dos residentes da área queimada foram realojados em espaços livres na casa e serão evacuados para outras casas na região durante o dia.