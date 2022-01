Condenado a 15 anos o líder de operação que matou 39 migrantes em contentor

A descoberta do camião, em outubro de 2019, provocou indignação em todo o mundo e expôs as rotas de migração clandestina altamente organizadas entre o Vietname e a Europa.

As vítimas eram todas do Vietname e morreram de asfixia e hipertermia devido ao calor e à falta de oxigénio no espaço confinado do contentor.

Um total de 23 pessoas, principalmente vietnamitas ou belgas de origem vietnamita, foram julgadas em dezembro de 2021 perante o Tribunal Criminal de Bruges.

Durante o julgamento desta quarta-feira, que começou às 9h30 (8h30 em Lisboa), o presidente do tribunal deverá detalhar as responsabilidades de cada um.