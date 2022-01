Tsunami no Tonga. Imagens da destruição começam a surgir

As autoridades de Tonga anunciaram, esta terça-feira, que registaram pelo menos dois mortos após a erupção de sábado de um vulcão submarino, um dos mais violentos do mundo em 30 anos, seguido de um tsunami. Um dos mortos era um cidadão britânico.

O alto comissário de Tonga em Camberra, Curtis Tu'ihalangingie, disse que os aviões australianos e da Nova Zelândia, bem como a marinha Tongan estão a tentar avaliar os danos causados pela erupção da Hunga Tonga Hunga Ha'apai no arquipélago de 169 ilhas. Observam-se muitas dificuldades em avaliar o impacto do tsunami na remota nação insular do Pacífico Sul.

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA) afirmou numa declaração no dia anterior que havia danos "significativos", bem como feridos menores e duas pessoas desaparecidas. OCHA salientou também que ainda não há contacto com as pessoas no arquipélago de Ha'pai, dizendo que as preocupações se concentram principalmente em Manga e Fonoi, duas ilhas que estão alinhadas com o mar.

Com a nação coberta de cinzas vulcânicas, de acordo com imagens aéreas, a tarefa de avaliar os danos é dificultada porque "as comunicações são pobres", uma vez que só as chamadas locais ou internacionais podem ser feitas por satélite.