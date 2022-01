Guterres condena ataques a Abu Dhabi e apela “à máxima contenção” na região

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou os ataques ao aeroporto internacional de Abu Dhabi e a uma área industrial adjacente, que causou três mortos e seis feridos, e apelou “à máxima contenção” a todas as partes.

Os governos dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e da Arábia Saudita responsabilizaram os rebeldes iemenitas pelo ataque, já reivindicado pelo grupo rebelde Houthi, do Iémen.

Além de um incêndio numa área em construção do Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, a polícia do emirado relatou um outro na área industrial adjacente, que provocou uma explosão em tanques de combustível.

O diplomata português instou as partes a “impedirem qualquer escalada num contexto de aumento das tensões na região”, recordando ainda que “os ataques contra civis ou infraestruturas civis foram proibidos pelo direito internacional humanitário”, referiu, esta segunda-feira, o porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric.

"Não há solução militar para o conflito no Iémen", salientou António Guterres.

O responsável da ONU exortou ainda as partes “a conversarem construtivamente e sem pré-condições" para que possa haver um avanço do “processo político para chegar a um acordo amplamente negociado para acabar com o conflito".

Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas na explosão de um camião-cisterna em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.