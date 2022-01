Djokovic deixa a Austrália para o Dubai

Fica assim cumprida a ordem de deportação do tribunal australiano, conhecida neste domingo e já saudada pelo Governo da Austrália. Os três juízes indeferiram por unanimidade o recurso do n.º 1 do ranking do ténis mundial contra a decisão do ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, de cancelar o seu visto.

Os argumentos do tribunal serão, contudo, conhecidos numa outra data.