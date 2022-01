Texas. Homem ataca sinagoga e faz rabino e fiéis reféns

Um atacante invadiu uma sinagoga no Texas, Estados Unidos da América, e fez reféns um rabino e outros fiéis que estavam no interior do local de culto religioso.

A motivação do sequestrador, segundo foi comunicado pela polícia, é o de libertar Aafia Siddiqu, uma neurocientista paquistanesa, condenada por múltiplos crimes a 86 anos de prisão. Entre outras acusações, são-lhe imputadas ligações à Al-Qaeda de quem terá sido financiadora.

A mulher terá também tentado matar soldados norte-americanos no Afeganistão.

As autoridades do Texas estão a conduzir operações de resgate na sinagoga, onde chegaram por volta das 12h30, hora local.

A polícia de Colleyville disse que a situação "continua em andamento". "Pedimos que continuem a evitara área", disse a polícia.

Não foi ainda possível apurar quantas pessoas estão no local do indicidente, nem se está alguém armado. Não há conhecimento de feridos até ao momento.



"Os negociadores estão a contatar com o suspeito para encontrar uma solução que possa ser pacífica", disse a sargento da polícia de Colleyville, Dara Nelson.