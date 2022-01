Myanmar. Aung San Suu Kyi acusada de cinco novos crimes

A junta militar no poder em Myanmar (antiga Birmânia) acusou a líder deposta Aung San Suu Kyi de cinco novos crimes, apesar de já ter sido condenada a seis anos de prisão e enfrentar vários processos judiciais.

Os militares acusaram agora a vencedora do Prémio Nobel da Paz, em conjunto com o Presidente deposto Win Myint, de alugar um helicóptero, informaram fontes próximas do caso citadas pela agência espanhola de notícias Efe.

As acusações foram apresentadas na tarde de sexta-feira, durante um julgamento sobre outros alegados crimes de corrupção cometidos pela “dama”, como é carinhosamente chamada pelo povo birmanês a líder de 76 anos.

Em dezembro, o jornal oficial "The Global New Light of Myanmar", controlado pelos militares, acusou os dois líderes depostos de violarem as normas financeiras e causar prejuízos económicos ao Estado ao alugar e comprar helicópteros.

A política, detida desde as primeiras horas do golpe militar realizado a 1 de fevereiro de 2021, cumpre pena em local desconhecido, e é também acusada de violar a Lei dos Segredos Oficiais, crime punível com uma pena máxima de 14 anos de prisão.