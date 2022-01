João Rendeiro foi assistido este sábado na prisão, devido a um problema cardíaco. A notícia avnaçada pela CNN foi confirmada à Renascença por June Marks.

A advogada acrescenta que o médico está preocupado com as condições da prisão onde se encontra o ex-banqueiro. No estabelecimento prisional de Westville foram já confirmados vários casos de tuberculose.

A defesa de Rendeiro avança que vai pedir assistência por um especialista.

Joao Rendeiro aguarda na cadeia a decisão sobre o processo de extradição para Portugal.