Festas semanais em Downing Street? Notícias ajudam a denegrir imagem de Boris Johnson

As festas em Downing Street durante o confinamento realizavam-se todas as sextas-feiras, noticia neste sábado o jornal "The Mirror", aumentando a lista de acusações dirigidas ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cuja posição parece cada vez mais fragilizada.

Envolvido na polémica das festas durante o confinamento, o conservador de 57 anos é criticado pela maioria e enfrenta a pior crise desde a sua tomada de posse em julho de 2019.

Na quarta-feira, Boris Johnson pediu desculpa ao Parlamento por ter participado numa festa em maio de 2020, alegando que tinha pensado tratar-se de uma reunião de negócios.

Mas, desde então, outras revelações surgiram, incluindo a da realização de uma festa em Downing Street – sem Boris Johnson – na véspera do funeral do Príncipe Filipe, em abril de 2021. Elizabeth II assistiu sozinha ao funeral do seu marido na capela do Castelo de Windsor, uma imagem simbólica dos rigores do confinamento.

Neste sábado, o jornal "The Mirror" revela que todas as sextas-feiras o pessoal de Downing Street terminava a sua semana de trabalho partilhando copos de vinho, uma "longa tradição" que continuou apesar das restrições relacionadas com a Covid-19 que proibiam tais reuniões.