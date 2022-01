Portugal entre os 153 países proibidos de viajar para Hong Kong

O aeroporto de Hong Kong anunciou a proibição do trânsito de passageiros de mais de 150 países a partir de domingo, Portugal incluído, de forma a evitar a propagação da Covid-19.

A suspensão, que afeta todos os países classificados como de "alto risco" pelas autoridades de Hong Kong, entrará em vigor no domingo, durante um mês.

A medida vem reforçar uma lista de países que já eram alvo da suspensão, que incluiu agora passageiros oriundos de Portugal, mas também de países lusófonos, tal como Angola, Moçambique, Angola e Cabo Verde.

A decisão visa "controlar a propagação da variante altamente contagiosa de Ómicron", justificou o aeroporto no site.

Hong Kong já proibira o acesso ao seu território desde 8 de janeiro a qualquer passageiro que tivesse permanecido mais de duas horas nos últimos 21 dias em oito países (Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Índia, Paquistão, Filipinas e Reino Unido).

O trânsito através do aeroporto de Hong Kong será agora impossível para pessoas de todos os outros países considerados de "alto risco". Mas estes poderão ainda entrar na cidade desde que sejam vacinados e submetidos a uma quarentena de 21 dias.

Juntamente com a China continental e Macau, Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo a agarrar-se à estratégia "covid zero", que consiste em evitar a propagação do coronavírus no seu território a todo o custo e uma política de isolamento dos pacientes e dos seus contactos.

Esta estratégia permitiu à cidade de 7,5 milhões de habitantes registar pouco mais de 12.000 casos e apenas 213 mortes desde o início da pandemia, mas à custa de um dispendioso isolamento internacional para o importante centro financeiro global.