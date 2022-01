​Boris Johnson cancela visita a centro de vacinação após familiar testar positivo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cancelou esta quinta-feira uma visita a um centro de vacinação no norte da Inglaterra após um familiar testar positivo para a Covid-19, comunicaram as autoridades, um dia depois de pedir desculpa por uma festa em Downing Street, quando o país estavam em confinamento.



"O primeiro-ministro já não irá visitar hoje Lancashire devido a um membro da família que testou positivo para o coronavírus", disse um porta-voz de Downing Street. Acrescentou que Boris Johnson vai seguir as orientações que incluem" testes diários e limitação de contactos com outras pessoas".

No Reino Unido, as pessoas totalmente vacinadas já não precisam de se isolar depois do contacto com uma pessoa infetada. Mas são aconselhados a "limitar o contacto próximo com outras pessoas fora da sua casa".

Para os críticos de Boris Johnson, esta adesão escrupulosa do primeiro-ministro às regras contrasta com sua participação numa festa no jardim de Downing Street em maio de 2020, quando o Reino Unido estava em confinamento.

Na quarta-feira, o chefe do Governo pediu "desculpa" pela festa na sua residência oficial durante o confinamento, referindo que milhões de pessoas têm sofrido durante a pandemia e que percebia a raiva que muitos sentem em relação a ele e ao governo que lidera por aquilo que consideram ter sido uma violação das regras por quem as fez. Boris Johnson espera pelo resultado do inquérito interno.