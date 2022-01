Detetado exoplaneta com forma semelhante a uma bola de râguebi

Uma equipa internacional, liderada por investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), detetou pela primeira vez a deformação de um exoplaneta, cuja forma se assemelha a uma bola de râguebi.

O estudo, publicado na revista Astronomy & Astrophysics, teve por base novas observações realizadas pela missão espacial CHEOPS, da Agência Espacial Europeia (ESA na sigla em inglês), revela hoje o IA em comunicado.

Designado Wasp-103b, o exoplaneta estudado orbita uma estrela 1,7 vezes maior do que o Sol e 200 graus mais quente.

Citada no comunicado, a investigadora do IAstro & Departamento Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), Susana Barros, esclarece que as observações são “fruto de vários anos de trabalho no IAstro, para desenvolver modelos de deformação de planetas e modelos de analise de dados de extrema precisão”.

Tal precisão, “permitiu detetar pela primeira vez a forma deformada de um exoplaneta”, acrescenta.

A deformação deste exoplaneta pode ser explicada pela proximidade à sua estrela, uma vez que o Wasp-103b “demora apenas um dia a completar uma órbita”.

“Com uma proximidade tão extrema, há muito que os astrónomos desconfiavam que as enormes forças de maré provocadas pela estrela resultariam de uma enorme deformação do planeta, que até agora não tinha sido possível confirmar”, refere o IA.

A combinação de observações de trânsitos do exoplaneta, efetuadas pelo CHEOPS, com os dados já conhecidos do Telescópio Espacial Hubble e do Telescópio Espacial Spitzer permitiram confirmar que o planeta é “de facto, mais largo no equador do que nos polos”.

“Na Terra temos marés provocadas pela Lua e pelo Sol, mas só as vemos no movimento dos oceanos, a parte rochosa da Terra praticamente não se move. Medir quanto é que o planeta se deforma permite-nos determinar que partes deste são rochosas, gasosas ou água, pois a resistência de um material a ser deformado depende da sua composição”, explica a investigadora.

Também citado no comunicado, o investigador Nuno Cardoso Santos, afirma que o resultado “ilustra bem o potencial da missão CHEOPS e a capacidade da equipa do IA para fazer ciência inovadora”.

“Este é apenas um primeiro passo. Mais observações da missão CHEOPS, bem como dados que vão ser recolhidos por missões futuras, como a PLATO, vão dar-nos a possibilidade de estudar a deformação em mais exoplanetas”, indica.

O consórcio do CHEOPS é liderado pela Suíça e pela ESA, contando com a participação de 11 países europeus. Em Portugal, a participação é liderada pelo IA.