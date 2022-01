Coreia do Norte lançou “com sucesso” novo míssil hipersónico

A Coreia do Norte anuncia que realizou um novo teste com mísseis hipersónicos, sob a vigilância do seu líder, Kim Jong-un.

A agência de notícias estatal KCNA avança que que o míssil disparado esta terça-feira "atingiu com precisão" um alvo a cerca de 1.000 quilómetros de distância.

Foi o segundo teste da Coreia do Norte em menos de uma semana. Na passada quarta-feira (dia 05) o regime de Pyongyang tinha anunciado um teste “bem sucedido” de um míssil hipersónico, naquele que seria o seu primeiro lançamento de mísseis balísticos de 2022.

Na mensagem de Ano Novo, o líder do regime de Pyongyang tinha deixado a promessa de reforçar a capacidade militar com alta tecnologia..

Estas ações têm vindo a ser criticadas pela comunidade internacional e surgem numa altura em que as negociações entre Coreia do Sul e Estados Unidos permanecem interrompidas.