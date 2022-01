Tanzânia. Colisão mata 14 pessoas, incluído seis jornalistas

Catorze pessoas, incluindo seis jornalistas, morreram hoje num acidente rodoviário perto do Lago Vitória, na Tanzânia, disse um responsável local.

Entre os viajantes, que estavam de visita com um responsável superior da região de Mwanza, encontravam-se jornalistas da televisão e da imprensa, assim como elementos da comunicação da região.

"Um minibus estava a tentar ultrapassar outro veículo quando colidiu com o veículo que transportava os jornalistas e funcionários", disse Gabriel Zacharia, um representante do distrito de Busega, onde ocorreu o acidente.

A Presidente tanzaniana, Samia Suluhu Hassan, já apresentou as condolências às famílias das vítimas na rede social Twitter e disse que estava a rezar pela rápida recuperação dos feridos.

Esta é a segunda tragédia no país no espaço de poucos dias. Na semana passada, dez pessoas morreram quando um barco, que levava pessoas a um funeral no arquipélago de Zanzibar, no Oceano Índico, se afundou.