Morreu o presidente do Parlamento Europeu. Um europeísta capaz de fazer pontes

O presidente do Parlamento Europeu morreu esta terça-feira, após mais de duas semanas num hospital em Itália, devido a uma disfunção do seu sistema imunitário, disse o seu porta-voz, Roberto Cuillo.

"O Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, morreu à 1h15 da manhã [00h15 em Lisboa] do dia 11 de janeiro no hospital de Aviano, Itália, onde se encontrava hospitalizado. A data e o local do funeral serão comunicados nas próximas horas", escreveu a sua conta na rede social Twitter.

Sassoli, de 65 anos, estava hospitalizado com “complicações graves” devido a uma “disfunção do sistema imunitário”.

O responsável europeu contraiu uma pneumonia em setembro de 2021, que o obrigou a receber tratamento hospitalar em Estrasburgo, França, e, embora tenha recebido alta hospitalar uma semana depois, prosseguiu a recuperação em Itália e esteve mais de dois meses ausente das sessões plenárias do Parlamento, regressando no final do ano.

Na próxima semana, na primeira sessão plenária do ano, o Parlamento Europeu deverá precisamente eleger um presidente da assembleia, algo que já estava previsto a meio da atual legislatura, e não relacionado com o estado de saúde de Sassoli.

A maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu (PEE), é a favorita para suceder ao dirigente socialista italiano, que assumiu o cargo no verão de 2019.

Vida repartida entre o jornalismo e a política

David Sassoli nasceu a 30 de maio de 1956, em Florença. Até se tornar o presidente do parlamento europeu, em 2019, Sassoli foi jornalista, apresentador de televisão e político italiano.

Enquanto jovem começou a trabalhar para pequenos jornais regionais. Obteve a sua carteira profissional de jornalista em1986. Estabeleceu-se mais tarde em Roma e entrou o jornal nacional Il Giorno.

Em 1992 ingressou nos canais da estação de televisão pública italiana e veio a tornar-se um rosto bem conhecido dos italianos.

Depois de ter sido repórter passou a apresentar o telejornal do principal canal, a Rai 1, onde se tornou um profissional de renome.

Terminou a carreira de jornalista em 2009 para se dedicar à política. Filiou-se Partido Democrático, de centro-esquerda e vem a ser eleito eurodeputado pelo círculo da Itália Central.

Foi membro da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, o segundo maior grupo do parlamento europeu.

Reações à morte

Presidente da Comissão Europeia . "Entristece-me profundamente a morte de um grande europeu e italiano", escreveu Ursula von der Leyen na sua conta na rede social Twitter.

"David Sassoli era um jornalista apaixonado, um extraordinário presidente do Parlamento Europeu e, sobretudo, um querido amigo. Os meus pensamentos estão com a sua família. Descansa em paz, caro David", acrescentou.

Vice-presidente do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos). Paulo Rangel disse que Europa perdeu um europeísta.

Numa mensagem na rede social Twitter, Rangel afirmou que David Maria Sassoli, "o presidente europeísta e humanista, era um colega atento, humano".

"O homem da comunicação e da cultura, sempre pronto a fazer pontes. A Europa perdeu um europeísta, nós perdemos um amigo", escreveu.