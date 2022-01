Milionário Robert Durst morre aos 78 anos na prisão

O milionário norte-americano Robert Durst, recentemente condenado a prisão perpétua num tribunal dos Estados Unidos pelo homicídio da melhor amiga em 2000, morreu aos 78 anos “de causas naturais”, anunciou um dos seus advogados.

Durst morreu “de causas naturais ligadas à longa lista de problemas de saúde que realçámos repetidamente no tribunal nos últimos dois anos”, disse Chip Lewis.

O tribunal de Los Angeles condenou o excêntrico milionário de 78 anos a pena perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo homicídio em primeiro grau de Susan Berman (o equivalente a homicídio qualificado), segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

Berman foi encontrada morta na sua casa em Beverly Hills, com um tiro na cabeça, depois de ter sido interrogada pela polícia sobre o desaparecimento da primeira mulher de Robert Durst, Kathleen McCormack.

Kathleen desapareceu sem deixar rasto em 1982, após manifestar o desejo de se divorciar do marido, num caso ainda por esclarecer. A tese da acusação é que Robert Durst teria acabado por matar Susan Berman para a impedir de denunciar o caso à polícia de Nova Iorque.

"Este crime é um homicídio de uma testemunha", disse o juiz Mark Windham, antes de proferir a sentença. "Esta circunstância agravou enormemente este crime terrível e perturbador", acrescentou.

O magistrado rejeitou o pedido da defesa para a realização de novo julgamento, afirmando que havia "provas suficientes, ou mesmo esmagadoras, de culpa".

O milionário, que se declarou inocente, foi detido em março de 2015, na véspera da transmissão do último de seis episódios de um documentário sobre a sua vida, exibido pela HBO, intitulado “The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst”.

O documentário inclui as declarações de Robert Durst em que, a falar sozinho na casa de banho, com o microfone sem fios a gravar, admite ter matado três pessoas: "O que é que eu fiz? Matei-os a todos, é claro".