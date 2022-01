Os protestos no Cazaquistão já fizeram 164 mortos e quase oito mil detidos, na última semana. Os tumultos foram provocados pelo aumento do preço dos combustíveis. Entre as vítimas estão crianças.

As manifestações de rua levaram o presidente do país a pedir uma aliança militar regional, o que fez com que a Rússia enviasse tropas para aquele país. Calcula-se que no terreno estejam agora 2.500 soldados russos.

A maior parte dos mortos, 103 no total,segundo o ministro da Saúde, ocorreram na cidade de Almaty, ex-capital do país.

Este é a pior situação de violência que o país vive nos últimos 30 anos, desde a independência. As autoridades locais dizem agora ter a situação controlada.

Esta segunda-feira, o principal aeroporto do país, que tinha sido ocupado pelos manifestantes na última semana, deve reabrir. Também a internet voltou hoje a estar disponível depois de um bloqueio de cinco dias na maior cidade do país, Almaty,