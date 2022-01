Primeiro-ministro belga prefere “irritar o vírus” e não as pessoas

Veja também:

O primeiro-ministro belga afirmou, este sábado, que se deve “irritar o vírus” e não as pessoas, criticando as declarações do Presidente francês que assumiu querer incomodar os não vacinados contra a Covid-19 até que se vacinem, adianta a AFP.

Segundo cita a agência de notícias francesa, Alexander De Croo defendeu querer “pôr o vírus sob escuta e não pôr pessoas sob escuta", numa alusão às palavras de Emmanuel Mácron que assumiu querer “irritar” as pessoas não vacinadas numa entrevista ao jornal Le Soir, publicada dia 01.

“Claramente, não é esse o meu vocabulário", reagiu o líder belga quando questionado sobre as declarações do presidente francês.