Covid-19. ECDC sugere adaptação de medidas de isolamento e quarentena

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) sugeriu na sexta-feira adaptar as orientações para a quarentena e para o isolamento de contactos de alto risco e de infetados com Covid-19, respetivamente, considerando as atuais “limitadas”.

“[…] As opções sugeridas baseiam-se numa abordagem pragmática, levando em consideração a necessidade de sustentar funções críticas”, pode ler-se num documento divulgado pelo ECDC.

As decisões para adaptar as orientações de quarentena e isolamento, segundo o ECDC, requerem a consideração do risco adicional de transmissão, a situação epidemiológica local, a capacidade de teste e rastreamento de contacto e os efeitos socioeconómicos da pandemia num ambiente específico.

“A quarentena é uma medida para manter as pessoas que estiveram em contacto com alguém com Covid-19 separadas de outras, para evitar transmissão. Isolamento refere-se à separação de pessoas com Covid-19 confirmado ou suspeito de outras, durante o período de infeção”, lembra.

O ECDC irá publicar uma atualização das orientações brevemente.

Todavia, no documento publicado esta sexta-feira, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças adianta que, na orientação de quarentena padrão, os não vacinados contra a Covid-19 deverão ser testados imediatamente após identificação e sujeitos a uma quarentena de 10 dias.

Numa segunda perspetiva, além do teste obrigatório, deverão cumprir quarentena de 14 dias, se não forem testados ao décimo dia.