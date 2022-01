Biden diz que alterações climáticas são responsáveis pelo incêndios no Colorado

Biden visitou na sexta-feira a comunidade de Louisville, acompanhado pela primeira dama Jill Biden, e encontrou-se com algumas das mais de 35.000 pessoas forçadas a abandonar as suas casas pelo fogo.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou os incêndios que mataram pelo menos uma pessoa e consumiram mais de mil casas no estado do Colorado no início de 2022 às alterações climáticas.

Em Louisville, Biden disse que os incêndios têm sido "tão devastadores" como muitas das crises ambientais do país, no valor de 99 mil milhões de dólares, em 2021.

"Não podemos negar a realidade de que estes incêndios estão a ser sobrealimentados pelas alterações climáticas", disse Biden.

No ano passado, Biden viajou várias vezes pelo país para visitar locais afetados por eventos climáticos extremos, tais como as tempestades de gelo no Texas, os incêndios florestais na Califórnia ou as inundações em Nova Iorque e Nova Jersey.