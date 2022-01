Macron assume “totalmente” querer “emmerder” os franceses não vacinados

O Presidente Emmanuel Macron disse nesta sexta-feira assumir "totalmente" as suas polémicas declarações de que quer chatear os franceses não vacinados contra a Covid-19, condenando quem "tornou a liberdade em irresponsabilidade".

"Podemos ficar chocados com certas expressões familiares, que eu assumo totalmente. Eu estou chocado com a situação em que nos encontramos. A verdadeira fratura do país é essa. Quando alguns fazem da sua liberdade, que se torna numa irresponsabilidade, um slogan, não só metem em perigo vidas, mas restringem também a liberdade dos outros. E isso não posso permitir", declarou Macron, respondendo a jornalistas durante uma conferência de imprensa.

Emmanuel Macron estava acompanhado de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e os restantes comissários europeus, que se encontram em Paris para a tradicional visita de início da presidência rotativa do Conselho da União Europeia, assumida pela França no dia 1 de janeiro.

O chefe de Estado francês assumiu a expressão "emmerder", equivalente à expressão chatear em português e utilizada de forma muito familiar em França, quando se referiu às pessoas não vacinadas numa entrevista dada esta semana ao jornal "Le Parisien".