Google Maps ajuda polícia italiana a capturar fugitivo da máfia

A polícia italiana capturou no dia 17 de dezembro um dos mais procurados fugitivos da máfia italiana, graças ao Google Maps.

Após dois anos de investigação, Gioacchino Gammino, de 61 anos, foi localizado em Galapagar, perto de Madrid, em Espanha, onde morava com identidade falsa.

Apesar de ser muito procurado ao longo de 20 anos, foi uma foto do Google Maps, retratando um homem que se parecia com ele, à frente de uma loja de frutas, que levou as autoridades a uma investigação mais aprofundada.

“O fotograma ajudou-nos a confirmar a investigação que estávamos a desenvolver", disse em conferência de imprensa Nicola Altiero, vice-diretor da unidade policial anti-máfia italiana (DIA).

De acordo com a Reuters, Gammino fez parte de um grupo mafioso siciliano apelidado de Stidda. Foi detido pela primeira vez em 1984, na sequência de uma investigação sobre o homicídio do conhecido magistrado italiano Giovanni Falcone, que morreu numa explosão de um carro. Em 1998, foi preso pela segunda vez e condenado a prisão perpétua. Escapou da prisão de Rebibbi, em Roma, em 2002.

Gammino aguarda, agora, nova extradição para Itália. A investigação, que juntou as autoridades dos dois países, durou cerca de dois anos.