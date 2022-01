Estão bem os cerca de 20 portugueses a viver no Cazaquistão

Os cerca de 20 portugueses residentes no Cazaquistão encontram-se bem, incluindo oito a viver em Almaty, a cidade mais afetada pelos distúrbios recentes que provocaram vários mortos, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.

“Felizmente, não há até ao momento nenhum reporte de qualquer problema de segurança que um cidadão ou cidadã portuguesa esteja a enfrentar”, confirmou Augusto Santos Silva.

Portugal tem uma representação diplomática em Nursultan, a capital do Cazaquistão, assegurada por um encarregado de negócios, que tem contactado diariamente, “várias vezes ao dia”, com os portugueses residentes no país da Ásia Central, disse o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

Dezenas de pessoas, entre manifestantes e elementos das forças da ordem, foram mortas nos protestos dos últimos dias no Cazaquistão, desencadeados por um aumento do preço dos combustíveis.

Hoje de manhã, as autoridades locais anunciaram na televisão pública que 12 elementos das forças de segurança foram mortos e 353 ficaram feridos durante os protestos.

Manifestantes exigem a demissão do Governo e a restruturação de vários serviços.