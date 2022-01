Covid-19. Passaporte de vacinação passa na Assembleia francesa

A Assembleia Nacional francesa adotou, nesta quinta-feira de manhã, o projeto de lei para introduzir o passaporte de vacinação em França, que veta o acesso a bares, restaurantes e locais públicos a quem não está vacinado contra a Covid-19.

O texto foi aprovado por 214 votos a favor, 93 contra e 27 abstenções, após três dias de árduos debates que conduziram em duas ocasiões à suspensão da sessão.

O projeto de lei irá agora para o Senado antes de regressar à Assembleia para adoção final, mas é pouco provável que seja promulgado até 15 de janeiro, quando o Governo já estava a planear utilizá-lo.

Com esta nova medida, todas as pessoas com mais de 12 anos de idade terão de provar que estão vacinadas para o acesso a atividades de lazer, restaurantes, feiras e transportes públicos, para os quais já não será possível apresentar um teste negativo, com exceção dos hospitais.