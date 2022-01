Covid-19. Panamá impõe vacinação aos funcionários públicos

Veja também:

O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, decretou a obrigação de vacinação contra a Covid-19 para todos os funcionários públicos do país, anunciou o ministro da Saúde do país, Luis Francisco Sucre.

"Hoje (quarta-feira) assinámos um decreto com o presidente onde a vacinação é obrigatória para todos os funcionários públicos" porque "se há algo que não pode parar, são as instalações governamentais, que devem continuar a funcionar", disse o responsável.

Um funcionário público que não queira ser vacinado "terá de apresentar um teste negativo todas as segundas-feiras ao seu chefe ou aos seus recursos humanos", acrescentou.





O anúncio foi feito um dia depois de o Ministério da Saúde do Panamá estabelecer três doses da vacina contra a Covid-19 como esquema vacinal completo. A medida vai entrar em vigor no dia 28 de janeiro.

O Panamá, um país centro-americano com uma população de 4,2 milhões de habitantes, regista mais de 500.000 casos acumulados de infeção e 7.445 mortes por coronavírus, desde o início da pandemia.



Em menos de um mês, o número de infeções por dia saltou de algumas centenas para mais de 4.300.





Cerca de 81% das pessoas com mais de 12 anos de idade estão totalmente vacinadas no Panamá.