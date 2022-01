Rússia e aliados vão enviar "forças de manutenção da paz" para o Cazaquistão

A Rússia e os aliados da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) vão enviar "forças de manutenção da paz" para o Cazaquistão, a pedido desta ex-república soviética onde desde domingo decorrem violentos protestos.

O presidente da OTSC e também primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pachinian, revelou hoje através das redes sociais que esta aliança militar decidiu enviar "uma força coletiva de manutenção da paz".

Esta força, adiantou, estará no Cazaquistão por "um período limitado de tempo a fim de estabilizar e normalizar a situação neste país" que foi provocada por "interferência externa".

O Cazaquistão é desde 02 de janeiro palco de protestos em várias cidades, devido ao aumento do preço do gás, que se transformaram em distúrbios, resultaram na queda do Governo e levaram o chefe de Estado a decretar hoje o estado de emergência em todo o território do país.