Rotas cada vez mais perigosas, mas o sonho da Europa leva migrantes a arriscar

Os números são impressionantes. 28.395 migrantes cruzaram o Canal da Mancha, no último ano, em pequenas embarcações, com destino ao Reino Unido.

Os dados são do Ministério do Interior do Reino Unido e representam um aumento de cerca de 20.000, em relação a 2020.

O número de migrantes que chegaram à costa sudeste da Inglaterra aumentou consideravelmente em novembro passado, quando foram contabilizadas 6.869 pessoas, principalmente entre os dias 10 e 16 daquele mês.

Só no dia 11 de novembro, dia com número recorde, 1.185 migrantes cruzaram o Canal em 33 barcos, e no dia 24 do mesmo mês, 27 pessoas morreram, quando o barco em que viajavam afundou.

O Governo do Reino Unido está a tentar reforçar o sistema de imigração e a nova Lei de Nacionalidade e Fronteiras prevê sentenças contra aqueles que facilitam a entrada ilegal no Reino Unido.

4.400 migrantes despareceram no mar espanhol

O número de migrantes que tenta chegar a Espanha, também subiu no último ano e o número de mortos tem vindo a subir drasticamente.

De acordo com um grupo de monotorização - o Walking Borders ou Caminando Fronteras, só em 2021, mais de 4.400 migrantes, incluindo, pelo menos, 205 crianças, despareceram no mar, quando tentavam entrar em Espanha.

Segundo o grupo, na base do aumento das mortes - mais do dobro do ano anterior - estão as rotas cada vez mais perigosas, os barcos inferiores e o medo de alguns navios para ajudar os migrantes.

Dados oficiais espanhóis dão conta que 39.000 migrantes sem documentos chegaram com sucesso àquele país por mar ou por terra no ano passado, um número semelhante ao do ano anterior.

A Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas (OIM) indica que no ano ano passado chegaram à Europa 144.440 migrantes (111.144 por mar).