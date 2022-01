Cientistas detetam anticorpos que podem neutralizar variantes da Covid-19

Veja também:

Uma equipa de cientistas detetou anticorpos que podem neutralizar variantes da Covid-19.

Segundo um estudo, publicado na revista "Nature", os anticorpos podem atacar as proteínas "spike", que a doença usa para infetar o corpo humano.

Os cientistas apontam que, ao identificar pontos para anticorpos atuarem na proteína, será possível haver vacinas e tratamentos mais eficazes contra novas variantes, como a Ómicron.

"Esta descoberta diz-nos que, ao direcionar os anticorpos há uma maneira de derrotar a evolução contínua do vírus", explica o investigador David Veesler, no estudo.



A variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2 já é responsável por quase 90% das infeções em Portugal, um "aumento abrupto" que ocorreu pouco mais de um mês após os primeiros casos,anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).



Portugal regista esta terça-feira mais 25.836 casos de Covid-19 e 15 mortes, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais portugueses há agora 1.203 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São mais 36 doentes em comparação com o dia anterior.