Bolsonaro internado em hospital de São Paulo

O presidente do Brasil deu entrada esta madrugada no Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo.

De acordo com o canal Globo, o internamento deve-se a uma "obstrução intestinal".

Já no passado mês de julho, um problema semelhante levou Jair Bolsonaro a permanecer no hospital durante quatro dias. Na altura, a obstrução intestinal foi associada ao atentado com arma branca de que Bolsonaro foi alvo durante a campanha eleitoral em 2018.

O médico António Luiz Macedo, que operou Bolsonaro após um ataque com faca em setembro de 2018 e acompanha a evolução do caso desde então, não acredita que seja necessária uma nova cirurgia.

O especialista está nas Bahamas e espera um avião para voltar ao Brasil para avaliar o quadro do presidente.

Bolsonaro já passou por quatro cirurgias desde esse ataque e também já passou por outros dois procedimentos não relacionados com tal ferimento: retirou um cálculo na bexiga e fez uma vasectomia.