Parlamento da África do Sul está a arder

O edifício principal do Parlamento da África do Sul, na Cidade do Cabo, está a arder desde as 4h00 (hora portuguesa).

A ministra das Obras Públicas e das Infra-estruturas, Patricia de Lille, já disse que este “é um dia triste para a democracia na África do Sul”.

Em conferência de imprensa, Patricia de Lille confirmou que os bombeiros conseguiram conter as chamas na câmara do Conselho Nacional das Províncias (a câmara alta do Parlamento), e estão agora a tentar fazer o mesmo na Assembleia Nacional (a câmara baixa).