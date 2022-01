União Europeia traça planos para definir gás e nuclear como energia verde

Espera-se que a Comissão Europeia proponha regras, já em janeiro, para decidir se os projetos que têm como base o gás e a energia nuclear serão vistos como "financiamento sustentável".

Ao restringir o rótulo "verde" a projetos realmente amigos do ambiente, pretende-se atrair capital privado e romper com a "lavagem verde", onde as empresas doam ou investem algum do seu dinheiro em marcas próximas do ambiente, mas sem de facto fazerem algo significativo para combaterem as alterações climáticas.

Um rascunho da proposta da Comissão, a que a Reuters teve acesso, irá colocar o rótulo verde nos investimentos em centrais nucleares, se o projeto tiver um plano, fundos e um local para descartar resíduos radioativos com segurança. Para serem consideradas verdes, as novas centrais nucleares devem receber licenças de construção antes de 2045.

Os investimentos em centrais de gás natural também seriam consideradas verdes se produzirem emissões abaixo de 270g de CO2 por kWh, para substituir uma central de combustível fóssil, que seja mais poluente, com licenças a poderem ser disponibilizadas até 31 de dezembro de 2030.



O gás e a energia nuclear seriam rotuladas como verdes, com o fundamento de que são atividades "transitórias" - definidas como aquelas que não são totalmente sustentáveis, mas que têm emissões abaixo da média da indústria.