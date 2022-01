Desmond Tutu. África do Sul despede-se do "cruzado pela liberdade"

A África do Sul despediu-se este sábado do arcebispo emérito Desmond Tutu, que morreu no passado domingo, com um funeral simples. O Presidente sul-africano salientou o seu papel para a liberdade e a paz no país.

Desmond Tutu foi um "cruzado pela liberdade, pela justiça e pela paz", considerou Cyril Ramaphosa, no funeral oficial e que incluiu uma missa de réquiem celebrada na Catedral Anglicana de São Jorge, na Cidade do Cabo, onde o arcebispo morreu aos 90 anos.

"Madiba (nome do clã de Nelson Mandela) foi o pai da nossa democracia, o arcebispo Tutu seu pai espiritual", declarou o chefe de Estado, antes de entregar a bandeira nacional à viúva do falecido.

Cumprindo a vontade de Desmond Tutu, que tinha pedido um funeral simples, a cerimónia apenas contou com o discurso do Presidente da África do Sul, com o Primaz da Igreja Anglicana e Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, a enfatizar que o Nobel da Paz "trouxe a luz" quando as pessoas "estavam no escuro".

Algumas das leituras da missa foram feitas por outras figuras proeminentes ou próximas de Tutu, como a ex-presidente irlandesa Mary Robinson, a ativista moçambicana Graça Machel - viúva de Nelson Mandela - ou a ministra das Infraestruturas Patricia de Lille.

O corpo do líder religioso esteve em câmara ardente nesta cidade da África do Sul desde quinta-feira, depois de as autoridades terem antecipado o ato, previsto inicialmente para sexta-feira, na expectativa de que um grande número de pessoas pretendesse homenagear o arcebispo naquela que foi a sua catedral, a Catedral de São Jorge.

Conforme a vontade expressa por Desmond Tutu, o ato não contou com os habituais "elementos cerimoniais" das Forças Armadas sul-africanas característicos dos funerais de Estado, limitando-se à apresentação da bandeira nacional à viúva do arcebispo, Nomalizo Leah Tutu.

As suas cinzas serão colocadas na catedral, um símbolo da democracia no país conhecido como a "catedral do povo" durante o regime racista do apartheid, que governou desde 1948 até ao início dos anos 90 na África do Sul.