Gripe das aves. França abateu mais de 600 mil aves num mês

Mais de 600 mil aves foram abatidas em França desde o primeiro caso de gripe aviária detetado numa exploração no final de novembro, noticia esta sexta-feira a agência France-Presse (AFP).

De acordo com dados provisórios do Ministério da Agricultura, citados pela AFP, foram identificados 26 surtos do vírus em explorações, principalmente no sudoeste de França, 15 casos em animais selvagens e três casos numa quinta.

A França, como muitos países europeus, está a ser, mais uma vez, afetada neste inverno pela influenza aviária, conhecida como gripe aviária, altamente patogénica, transmitida por aves migratórias.

No ano passado, esta epizootia causou quase 500 surtos, que resultaram no abate, muitas vezes, preventivo de cerca de 3,5 milhões de aves, principalmente patos.