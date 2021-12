Sismo destruiu sete casas em Timor-Leste

O sismo de magnitude 7.3 na escala de Richter que atingiu Timor-Leste, na quarta-feira, destruiu sete casas, no posto administrativo de Quelicai.

De acordo com o relatório preliminar do Ministério do Interior do País, a que a Renascença teve acesso, há registos de danos em Baucau, Venilale e na aldeia de Kaubai, onde um deslizamento de terras afetou uma área agrícola de 12 quilómetros, nomeadamente um campo de arroz.

No município de Manatuto, a estrada entre Soibada e Laclubar foi cortada devido ao deslizamento de terras.

O relatório confirma, ainda, que o sismo com epicentro no Mar da Banda, a 121 quilómetros de Lospalos, em Timor-Leste, não provocou vítimas mortais ou feridos.

Esta quinta-feira, a Proteção Civil continua no terreno para fazer o levantamento dos danos e prestar auxílio à população.