Paris volta a impor uso de máscara na rua

Paris vai impor a partir de sexta-feira o uso de máscara na rua, como forma de desacelerar a transmissão da variante Ómicron.

A capital francesa prepara-se para os festejos de Ano Novo, mas não quer correr riscos, numa altura em que a capital tem uma taxa de incidência de 2.000 casos por 100 mil habitantes.

A medida foi tomada pela prefeitura, equivalente ao governo civil, e é justificada pelas festividades que promovem “contacto permanente entre a população e situações de ajuntamento ou grande afluência de pessoas”.

Além das ruas também é obrigatório o uso de máscara no exterior dos aeroportos Charles de Gaulle, Bourget e Orly.

A multa por não utilizar máscara na rua é de 135 euros e para fazer cumprir as novas regras, vai ser feito um reforço de patrulhamento na passagem do ano.

A capital francesa também proibiu os ajuntamentos de pessoas e o consumo de álcool na rua.

Os condutores de todos os veículos de duas rodas, incluindo ciclistas, e as pessoas que estejam a praticar desporto no exterior, estão isentos do uso de máscara.

Nos bosques de Bolonha e Vincennes, as pessoas podem continuar a passear sem proteção.

Paris tem atualmente 797 pessoas hospitalizadas devido à doença causada pela Covid-19 e 188 destas pessoas estão internadas em unidades de cuidados intensivos.

A França bateu na quarta-feira o seu recorde nacional e também o recorde europeu de casos diários de Covid-19.

As autoridades de saúde locais indicaram que foram registadas 208 mil infeções pelo novo coronavírus.