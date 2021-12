Jogadores da seleção chinesa proibidos de exibir tatuagens

A China proíbe os jogadores de futebol de fazerem tatuagens e ordena aos que já tenham tatuagens para que as removam ou cubram, para dar um "bom exemplo para a sociedade".

A diretiva ‘Sugestões para fortalecer a gestão de jogadores de futebol’, emitida pela Administração Geral dos Desportos, estabelece que “os atletas da seleção nacional principal e da seleção sub-23 estão estritamente proibidos de fazer novas tatuagens" e que “aqueles que têm tatuagens são aconselhados a removê-las por conta própria”.

Também as seleções do escalão sub-20 estão proibidas de recrutar novos atletas com tatuagens.

Mais: em eventos especiais, “as tatuagens devem ser cobertas durante os treinos e em competições, após consentimento superior”, caso contrário aplicam-se requisitos disciplinares que, no limite, podem levar à suspensão permanente dos atletas.

Nas fotografias oficiais da seleção chinesa, tatuagens nos braços de jogadores chineses, como Zhang Xizhe e Zhang Linpeng, foram por vezes apagadas na edição de imagens.

As mesmas diretrizes preveem a organização de atividades de "educação ideológica e política" nas equipas chinesas para reforçar a "educação patriótica" dos jogadores.

A seleção de futebol da China falhou este ano a qualificação para o Mundial de 2022 no Qatar, o que levou à demissão do treinador Li Tie.

Na rede social chinesa Weibo, equivalente ao Twitter, surgiram críticas à proibição: "não estão a tomar conta do que deviam (...), fazem coisas mesquinhas para mostrar que estão a fazer alguma coisa".

Outros, por outro lado, apoiaram a medida: "nas sociedades da Ásia Oriental, sempre rejeitámos as tatuagens"; "temos de proteger a próxima geração".

Em comunicado, a agência estatal chinesa que tutela o Desporto indica que esta medida "demonstra plenamente o espírito positivo dos jogadores de futebol chineses e são um bom exemplo para a sociedade".

A norma acrescenta que as seleções devem organizar atividades que "fortaleçam a educação patriótica" dos atletas para "aumentar o senso de missão, responsabilidade e honra, e criar uma seleção nacional capaz de vencer e lutar bem e com um excelente estilo de jogo".

Esta não é a primeira vez que Pequim visa as tatuagens.

Em 2018, o organismo que regula os media chineses emitiu um decreto dizendo que a televisão chinesa "não deveria apresentar atores com tatuagens", de modo a banir a cultura hip hop, que a China considera “imoral".

Segundo essa regra, as imagens com tatuagens deveriam ser desfocadas antes de serem exibidas na televisão.