Recorde europeu. França ultrapassa 200 mil infeções diárias

A França bateu o seu recorde nacional e também o recorde europeu de casos diários de Covid-19, esta quarta-feira.

As autoridades de saúde locais indicam que, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 208 mil infeções pelo novo coronavírus.

"Isto quer dizer que, por dia, a cada segundo, duas pessoas testam positivo à Covid-19", realça o ministro da Saúde francês, Olivier Véran.

Esta quarta-feira, também Portugal atingiu um novo máximo nacional de casos diários. Registaram-se 26.867 novos casos de Covid-19,indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas morreram 12 pessoas com o novo coronavírus.

O maior aumento diário de casos acontece, novamente, entre os 20 e 29 anos de idade, com mais 5.383 infeções, o equivalente a 20% do total. Seguem as faixas etárias 40-49 (+ 5.065 casos) e 30-39 (+4.575).