Covid-19. Espanha reduz tempo de isolamento de 10 para sete dias

Espanha vai reduzir o tempo de isolamento obrigatório a quem testa positivo à Covid-19 de 10 para sete dias.

A decisão acontece poucos dias depois dos EUA terem decidido reduzir o tempo de quarentena obrigatória para cinco dias.

A comissão de saúde pública de Espanha decidiu "por unanimidade" adotar a medida, esta quarta-feira, depois de uma reunião do orgão, disse o Ministério da Saúde espanhol, citado pela France Presse.

O primeiro-ministro, Pedro Sanchez, já tinha dito, esta quarta-feira, que o país precisava de "equilíbrio" entre saúde pública, saúde mental e crescimento económico.

Esta terça-feira, Espanha registou 99.671 novos casos diários, um novo recorde.

Também esta quarta-feira, a Madeira reduziu para cinco dias o isolamento de infetados assintomáticos com o vírus da Covid-19 e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose.