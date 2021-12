OMS alerta para grande número de hospitalizações com variante Ómicron

Smalwwod referiu que "dados preliminares nas primeiras populações afetadas na Europa", Inglaterra, Escócia e Dinamarca, mostram que a Ómicron "pode resultar num menor risco de hospitalização em comparação com a Delta".

"É demasiado cedo para dizer se a vaga de Ómicron será mais ou menos severa do que a Delta", disse Smallwood à agência de notícias France-Presse.

Face à incerteza sobre a nova variante detetada pela primeira vez em finais de novembro, na África do Sul, os países estão a vacilar entre fortes restrições e uma estratégia mais flexível devido a sinais menos severos da Ómicron.

"Um rápido aumento da Ómicron, como estamos a ver em vários países, mesmo que combinado com uma doença ligeiramente menos grave, ainda resultará num grande número de internamentos hospitalares, particularmente entre os não vacinados", disse Catherine Smallwood, uma alta funcionária da OMS Europa.

A rápida disseminação da variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2 resultará num "grande número de hospitalizações", mesmo que se revele ligeiramente menos perigosa do que a Delta, alertou esta terça-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No entanto, a especialista em resposta de emergência pediu que estes dados preliminares sejam encarados "com cautela", porque, de momento, os casos observados encontram-se sobretudo em "populações jovens e saudáveis em países com elevadas taxas de vacinação".

"Ainda não vimos o impacto que a Ómicron terá nos grupos mais vulneráveis: os idosos que ainda não foram totalmente vacinados", disse.

Um mês após a sua identificação na África do Sul, os cientistas começam a compreender melhor a variante Ómicron, considerando-a mais contagiosa e provavelmente menos virulenta, mas sem ainda poderem dizer até que ponto irá mudar a situação da pandemia de covid-19.

Estudos iniciais da África do Sul, Escócia e Inglaterra na semana passada mostram que a Ómicron parece causar menos admissões hospitalares do que a Delta.